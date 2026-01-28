Questa sera a Roma, nello Spazio Diamante, va in scena “Con la carabina”, la pièce di Pauline Peyrade che ha già conquistato due Premi UBU nel 2022. La rappresentazione, in programma dal 27 gennaio al primo febbraio, porta sul palco l’incubo di Licia Lanera, che ha scelto di portare in scena un testo premiato e molto discusso. La regista e attrice romana, nota per le sue interpretazioni intense, torna a teatro con questa produzione che promette di catturare il pubblico.

Cosa: La messa in scena del testo di Pauline Peyrade, vincitore di due Premi UBU 2022.. Dove e Quando: Spazio Diamante (Roma), dal 27 gennaio al 1 febbraio.. Perché: Un’analisi lucida e spietata sui meccanismi della violenza che ribalta i ruoli tra vittima e carnefice.. Arriva a Roma uno degli spettacoli più intensi e discussi delle ultime stagioni teatrali, un lavoro capace di scuotere le coscienze e di indagare gli abissi della natura umana con una precisione chirurgica. Lo Spazio Diamante si prepara ad accogliere Con la carabina, testo firmato dalla drammaturga francese Pauline Peyrade e portato in scena dalla visione registica di Licia Lanera. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Con la carabina: l’incubo pluripremiato di Licia Lanera

Approfondimenti su Licia Lanera

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Licia Lanera

Argomenti discussi: Con la carabina, lo spettacolo che costringe a guardare l’orrore; Carabine personalizzate, calcioli stampati in 3D e infrastruttura cloud per la produzione di contenuti: la tecnologia ha messo il turbo al biathlon; Licia Lanera porta l’incubo in scena: Con la carabina allo Spazio Diamante; Savage reinventa la carabina modello 110.

Walther Gs3: la carabina reinventata per la caccia modernaCostruita attorno al silenziatore, a riarmo lineare, ha configurazione bull-pup. È corta, il massimo dell’ergonomia e della sicurezza. Quanto a precisione, non scherza. cacciapassione.com

Biathlon, quando tecnologia e precisione si incontrano: carabine hi-tech, stampa 3D e soluzioni cloud per la produzione di contenutiDa sport di nicchia a fenomeno olimpico, l’incontro tra sci di fondo e tiro al poligono allarga confini e consensi grazie all’evoluzione dei materiali e innovazioni digitali ... wired.it

E voi avete letto l'ultima intervista di Licia Lanera su Rolling Stone Italia https://www.rollingstone.it/cultura/interviste-cultura/licia-lanera-contro-il-teatro-per-il-teatro/1016527/ facebook