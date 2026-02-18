Sea Watch l’Italia deve risarcire l’Ong Il caso di Carola Rackete e il fermo illegittimo | cosa dice il tribunale di Palermo

Il tribunale di Palermo ha stabilito che l’Italia deve risarcire Sea Watch per il fermo illegittimo della nave Sea Watch 3 nel 2019. La causa nasce dalla detenzione prolungata della nave dopo l’arresto di Carola Rackete, che aveva forzato il blocco nelle acque italiane per salvare migranti. La sentenza evidenzia che il fermo non rispettava le procedure legali e ha causato danni alla Ong. La decisione si basa su un’analisi dettagliata delle modalità di arresto e delle conseguenze per l’organizzazione. La vicenda continua a dividere opinioni pubbliche e istituzioni.

Il tribunale di Palermo ha condannato lo Stato italiano a risarcire la Ong Sea Watch per il fermo ritenuto illegittimo della nave Sea Watch 3, avvenuto nell'estate del 2019. La sentenza stabilisce che l'Italia dovrà versare circa 76mila euro all'organizzazione tedesca per le spese patrimoniali documentate, tra cui costi portuali, carburante e spese legali sostenute tra ottobre e dicembre di quell'anno. La decisione arriva a distanza di anni dall' archiviazione delle accuse penali contro l'ex comandante Carola Rackete. I motivi del risarcimento. La Sea Watch 3 è stata trattenuta dal 12 luglio al 19 dicembre del 2019.