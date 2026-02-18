Per il tribunale di Palermo il fermo della Sea Watch è illegittimo | Lo Stato deve risarcire 76mila euro alla Ong

Il tribunale di Palermo ha stabilito che il fermo della nave Sea Watch 3 nel 2019 è stato illegittimo, causando un risarcimento di oltre 76mila euro allo Stato. La decisione si basa sul fatto che le autorità italiane hanno bloccato la nave senza motivi validi, lasciando la Ong olandese senza possibilità di operare. Il giudice ha ordinato che lo Stato paghi questa cifra come compenso per il danno subito dalla Sea Watch. La sentenza apre un nuovo capitolo sul caso e sulle modalità di gestione dei salvataggi.

Un risarcimento di oltre 76mila euro. Questa la cifra stabilita dal tribunale di Palermo, che lo Stato dovrà versare alla Ong olandese Sea Watch per il fermo – per i magistrati illegittimo – subito dalla nave Sea Watch 3 nell'estate 2019. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave Carola Rackete, che il 29 giugno di quell'anno forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell'isola. Lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, quindi spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva, e spese legali.