Lavoratrice licenziata da Coop Alleanza 3.0 il giudice | Illegittimo Manca la giusta causa

Il giudice ha stabilito che il licenziamento di una lavoratrice da Coop Alleanza 3.0 è stato illegittimo, perché mancava una motivazione valida. La donna era stata licenziata il 13 giugno 2024, ma il tribunale ha riconosciuto che non c’erano motivi giustificabili per interrompere il suo rapporto di lavoro. La Filcams Cgil ha accolto con soddisfazione questa decisione, che ribadisce i diritti dei lavoratori. La sentenza rappresenta un passo importante nella tutela dei dipendenti contro licenziamenti ingiustificati.

La Filcams Cgil esprime "grande soddisfazione" per la sentenza con cui il tribunale del lavoro ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 13 giugno del 2024 da Coop Alleanza 3.0 a Floriana Fraboni (lavoratrice iscritta al sindacato di piazza Verdi), per mancanza della giusta causa. Il tribunale ha, per l'effetto, condannato la Coop al pagamento a favore di Fraboni del massimo risarcimento previsto dall'articolo 18, comma quinto dello Statuto dei lavoratori, oltre alla rifusione delle spese legali. "Sin dall'inizio della vicenda – si legge in una nota firmata da Maria Lisa Cavallini, segretaria generale di Filcams Cgil – abbiamo sostenuto con convinzione che il provvedimento espulsivo fosse sproporzionato rispetto all'evento contestato e non adeguatamente motivato".