Licenze Eni in acque rivendicate dalla Palestina Il colosso lascia il progetto ma vuole fare causa a Recommon

Eni ha annunciato di aver abbandonato il progetto di licenze nelle acque rivendicate dalla Palestina, precisando di voler intentare una causa contro l’organizzazione ReCommon. La società ha motivato la decisione con le dichiarazioni rilasciate dall’associazione, che avevano sollevato dubbi sugli interessi e le attività dell’azienda nella zona di Gaza. La disputa legale riguarda le accuse e le dichiarazioni pubbliche relative alle operazioni e alle gare vinte dalla compagnia nella regione.

Ancora una volta Eni contro ReCommon. Questa volta per le dichiarazioni sugli interessi (tra gare vinte e dietrofront) della compagnia nella Striscia di Gaza. Fallito un tentativo di mediazione obbligatoria avviato su richiesta del colosso energetico ( nella foto, l’amministratore delegato Claudio Descalzi ), racconta l’associazione, la compagnia è intenzionata a chiedere 800mila euro. Il colosso italiano dell’energia, che già aveva intentato, nell’autunno 2024, una causa per diffamazione contro Greenpeace Italia, Greenpeace Paesi Bassi e ReCommon, ora accusa quest’ultima di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo televisivo e dei social media.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Licenze Eni in acque rivendicate dalla Palestina”. Il colosso lascia il progetto, ma vuole fare causa a Recommon Notizie correlate Venezuela: Usa concedono licenze a 5 compagnie petrolifere, c'è anche l'EniIl dipartimento del Tesoro Usa ha rilasciato 5 licenze per riprendere l’estrazione del petrolio in Venezuela, a un mese dalla caduta di Nicolas... Petrolio in Venezuela, Trump concede cinque licenze. C’e anche l’EniDonald Trump accelera sul Venezuela e concede la licenza ad operare nel Paese a cinque major energetiche, tra cui l’Eni, presente da oltre 25 anni. Aggiornamenti e dibattiti Usa concedono licenze petrolifere in Venezuela a 5 major, tra cui EniSono cinque le grandi compagnie petrolifere autorizzate a operare in Venezuela, grazie alle licenze concesse dalle autorità statunitensi. L'amministrazione Trump punta a una crescita della produzione ... tg24.sky.it Petrolio in Venezuela, Trump concede cinque licenze. C’e anche l’EniDonald Trump accelera sul Venezuela e concede la licenza ad operare nel Paese a cinque major energetiche, tra cui l’Eni, presente da oltre 25 anni. In un documento pubblicato sul sito del Dipartimento ... quotidiano.net