Venezuela | Usa concedono licenze a 5 compagnie petrolifere c' è anche l' Eni

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha concesso cinque licenze a compagnie petrolifere, tra cui anche l'italiana Eni, per riprendere le attività di estrazione in Venezuela. La decisione arriva un mese dopo la caduta del presidente Nicolas Maduro, mentre le compagnie cercano di tornare a operare nel paese sudamericano. Tra le autorizzazioni spicca quella rivolta a società europee e statunitensi che vogliono rinnovare i loro investimenti nel settore petrolifero venezuelano.

Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti decideranno chi potrà operare in Venezuela, garantendo ora la massima sicurezza nel paese.

L’Ofac ha autorizzato Eni e altre grandi compagnie petrolifere a riprendere le attività in Venezuela, dopo mesi di blocco.

