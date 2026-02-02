Carta Docente il decreto interministeriale non arriva e gli insegnanti attendono ancora bonus e arretrati La denuncia della Gilda sul ritardo del Ministero

Il decreto interministeriale sulla Carta Docente non arriva ancora, lasciando gli insegnanti in attesa di bonus e arretrati. La Gilda denuncia che il Ministero dell’Istruzione si dimentica spesso di loro, senza fornire chiarimenti sugli importi o sulla data di pagamento. Gli insegnanti continuano a sperare, ma finora nessuna novità concreta.

Sono le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana. “Come sempre si tratta solo di promesse vuote, l’aver annunciato la riapertura del portale che avrebbe consentito l’utilizzo del bonus e l’arrivo degli accrediti. Siamo a febbraio e di carta docente alcuna traccia. Che stiano aspettando come con Beckett si aspetta Godot?! Attendiamo, fiduciosi, notizie”, conclude Castellana. Concorso docenti PNRR3, prova orale. Come affrontarla, video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

