In Lazzerini il piacere di leggere Nei ricordi L’invenzione del colore

Questa settimana, alla biblioteca Lazzerini, si sono svolti due eventi dedicati alla lettura. Gli incontri con autori hanno coinvolto diverse persone interessate ai libri, con particolare attenzione a due titoli: “L’invenzione del colore” e un’altra opera ancora da scoprire. La partecipazione è stata numerosa e l’atmosfera si è rivelata vivace, offrendo ai presenti l’opportunità di approfondire i testi e confrontarsi con gli autori.

Doppio appuntamento in Lazzerini questa settimana grazie agli Incontri con autori e due libri da leggere. Il primo sarà giovedì alle 21 con Christian Raimo, scrittore, saggista e docente: presenterà L'invenzione del colore edito da La Nave di Teseo in dialogo con Simona Baldanzi. Il protagonista del romanzo fin da bambino sa che il padre Raffaele ha inventato qualcosa che ha rivoluzionato la storia del cinema: è sempre rimasto una specie di segreto di famiglia, una leggenda privata. Gli torna in mente quando in una calda primavera sogna quasi tutte le notti suo padre, morto dieci anni prima. Quel bambino diventato adulto è Christian Raimo. Il padre Raffaele fu uno storico tecnico della Technicolor italiana e l'ideatore del processo Enr, un'importante tecnica di correzione del colore che ha segnato la storia del cinema.