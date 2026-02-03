Libri L’età dell’acquario l’ultimo romanzo di Fabio Bacà

Fabio Bacà torna in libreria con il suo ultimo romanzo, “L’età dell’acquario”. Il libro affronta il tema dei social media e invita i lettori a riflettere su come questi influenzino la vita di tutti i giorni. La narrazione si concentra su personaggi che si confrontano con il mondo digitale, evidenziando i rischi e le opportunità di questa realtà sempre più presente. Bacà scrive un romanzo attuale, che si legge in modo semplice e diretto, senza troppi giri di parole.

