Libri, “L’età dell’acquario” l'ultimo romanzo di Fabio Bacà

Fabio Bacà torna in libreria con il suo ultimo romanzo, “L’età dell’acquario”. Il libro affronta il tema dei social media e invita i lettori a riflettere su come questi influenzino la vita di tutti i giorni. La narrazione si concentra su personaggi che si confrontano con il mondo digitale, evidenziando i rischi e le opportunità di questa realtà sempre più presente. Bacà scrive un romanzo attuale, che si legge in modo semplice e diretto, senza troppi giri di parole.
L’ultimo romanzo di Fabio Bacà, “L’era dell’acquario”: un romanzo attuale che aiuta a riflettere sull’uso dei social. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Questa sera a Bibbiena, alle 21, Fabio Bacà presenta il suo nuovo libro «L’era dell’Acquario» alla Biblioteca Comunale “Giovanni Giovannini”.
Il 5 febbraio, Fabio Bacà presenterà "L'era dell'Acquario" a Milano con Simone Tempia, da @versolibri. Ore 19:00. x.com
BIBBIENA. 30 GENNAIO ORE 21 FABIO BACA'. FESTIVAL SCRITTORI IN CIRCOLO. SI FESTEGGIA REGALANDO UN LIBRO AL CIRCOLO DEI LETTORI A Bibbiena, il prossimo 30 gennaio 2026 alle ore 21 arriva lo scrittore Fabio Bacà in occasione del Festi - facebook.com facebook
