Tivù Verità | Alla sinistra fa comodo paragonare i carabinieri all' Ice

Alla sinistra fa comodo paragonare i carabinieri all'Ice. Gianluigi Paragone spiega che le forze dell’ordine italiane non sono come l’Ice, ma la sinistra preferisce sostenere gli spacciatori. Il commento arriva dopo le polemiche innescate dal paragone fatto in tv.

Gianluigi Paragone fa il punto su quello che succede in Minnesota e chiarisce: «Le forze dell'ordine italiane non sono così, ma da noi la sinistra tifa per gli spacciatori». L’ultimatum lanciato dal leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, sulla data entro cui l’Ucraina deve aderire all’Ue, ovvero il 2027, non ha incontrato il parere favorevole nemmeno dei suoi alleati più stretti. Lapidario è stato infatti il commento del cancelliere tedesco, Friedrich Merz: «L’adesione il 1° gennaio 2027 è fuori questione. Non è possibile». Anche perché ha ricordato che ci sono regole e iter da rispettare che richiedono diversi anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

