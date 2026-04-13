Libano le operazioni sul campo dell' Idf nella città strategica di Bint Jbeil

Nel sud del Libano, nella città di Bint Jbeil, situata a pochi chilometri dal confine israeliano, si sono registrati recenti scontri tra le forze di terra dell'esercito israeliano e i militanti di Hezbollah. Le operazioni sul campo sono state segnalate nelle ultime ore, con un aumento della tensione nella zona strategica. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle singole azioni o sui danni subiti.

Nel sud del Libano, nella città di Bint Jbeil, a pochi chilometri dal confine con Israele, gli scontri tra le forze di terra dell’IDF e i militanti di Hezbollah si sono intensificati. L’esercito israeliano, pubblicando un video che mostra le proprie attività sul campo, afferma di aver circondato infrastrutture militari del gruppo sciita e avviato operazioni sul terreno nella città e nelle aree circostanti. Dall’altra parte, Hezbollah rivendica attacchi con razzi, artiglieria e droni esplosivi contro le truppe israeliane, segno di combattimenti ancora in corso. Bint Jbeil è un punto chiave: una città collinare affacciata sulla Linea Blu, la linea di demarcazione tracciata dalle Nazioni Unite tra Israele e Libano.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, le operazioni sul campo dell'Idf nella città strategica di Bint Jbeil Libano, l'Idf diffonde immagini delle operazioni di terraL’esercito israeliano ha diffuso alcune immagini che mostrano le operazioni in corso nel Libano meridionale. Israele, il figlio del ministro Smotrich ferito da un missile Hezbollah durante operazioni dell’Idf al confine con il LibanoRoma, 6 marzo 2026 - Il figlio del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich è stato ferito nelle operazioni militari al confine con il...