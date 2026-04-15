A Marghera, all’inizio di marzo, trentasette lavoratori sono stati licenziati in seguito all’adozione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale. La decisione ha coinvolto un’azienda locale che ha sostituito alcuni ruoli tradizionali con tecnologie automatizzate. La notizia ha attirato l’attenzione sulla trasformazione del mercato del lavoro in quella zona, dove l’automazione sta modificando le modalità di impiego.

Trentasette lavoratori hanno perso il posto a causa dell’introduzione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale, un evento verificatosi a Marghera all’inizio di marzo. Questo episodio segna un punto di svolta per il tessuto produttivo locale, dove la tecnologia non è più una promessa astratta ma una forza che incide direttamente sui contratti di lavoro. Automazione e nuovi equilibri tra Riviera e porto. La rivoluzione digitale sta ridisegnando i volti del lavoro in Romagna, colpendo settori apparentemente distanti tra loro. Mentre nel porto di Ravenna l’impiego di droni intelligenti garantisce la vigilanza sulla sicurezza, nelle strutture ricettive della Riviera i software gestiscono ormai le prenotazioni delle vacanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’IA avanza a Marghera: 37 licenziamenti scuotono il lavoro locale

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