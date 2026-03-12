Investcloud 37 licenziamenti nella sede di Marghera per sostituzione dipendenti con AI sindacati | Grave servono regole

A Marghera, investcloud ha licenziato 37 dipendenti, sostituiti da intelligenza artificiale, scatenando le reazioni dei sindacati che definiscono l’operazione grave e chiedono regole chiare. La decisione riguarda lavoratori di diversi ruoli e ha generato discussioni sulla trasformazione tecnologica nel settore. La questione si inserisce in un contesto di cambiamenti già affrontati in passato, con una recente sentenza che ha fatto discutere.

La notizia sta facendo rumore, anche perché non è la prima volta che accade e una recente sentenza del tribunale di Roma ha stabilito che è addirittura legittimo il licenziamento di un dipendente da sostituire con l'intelligenza artificiale per motivi di riorganizzazione aziendale