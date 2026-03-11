Venezia | 37 licenziamenti l’IA uccide il vecchio modello

InvestCloud Italy ha avviato una procedura di licenziamento che colpirà 37 dipendenti a Venezia, motivando la scelta con l'incompatibilità del modello aziendale con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La società ha già comunicato alle parti sociali la decisione di chiudere le operazioni in Italia, un passo che segna un punto di svolta nel settore tecnologico locale. L'annuncio è stato formalizzato mercoledì 11 marzo 2026, quando l'azienda ha reso noto che il proprio assetto organizzativo non riesce più a integrare i nuovi strumenti digitali. Questa mossa riflette una tendenza più ampia dove l'automazione sostituisce ruoli umani, costringendo le imprese a rivedere radicalmente le proprie strutture operative per sopravvivere alla transizione tecnologica in corso.