Durante una seduta parlamentare, il presidente del Consiglio ha parlato di crisi in Medio Oriente, sottolineando la necessità di agire con serietà. Ha accusato il Partito Democratico di non voler accogliere l'appello all’unità, mentre ha rivolto una stoccata al leader spagnolo, definendolo un

Voglio "relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con serietà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. "Serve spirito costruttivo, compattiamoci attorno agli interessi nazionali ", ha detto la premier. "Uno scenario come questo impone a tutte le classi dirigenti lucidità e capacità di adattare le proprie decisioni. È possibile e io l'abbia fatto quando da unica leader di opposizione non esitai" durante l'attacco a Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Meloni in Aula mette all'angolo il Pd: "Non volete accogliere l'appello all'unità". Poi la stoccata sul "campione di democrazia" Sanchez

