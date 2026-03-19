Il Centro Sammartini, punto di accesso ai servizi cittadini per le persone senza dimora, è stato recentemente rinnovato con nuovi colori. Il progetto, chiamato ColorAid, è stato realizzato da Radio Colore e Colore & Hobby nell’ambito di un’iniziativa di edilizia etica. Ogni anno, il centro accoglie circa 10.000 persone, offrendo un ambiente più vivace e accessibile.

Il Centro Sammartini, il punto unico di accesso ai servizi cittadini per le persone senza dimora, ora è più colorato e accogliente grazie a ColorAid, il progetto di edilizia etica ideato e promosso da Radio Colore e Colore & Hobby. Per la sua decima edizione, ColorAid ha rinnovato gli ambienti di via Sammartini 120, polo, che fa parte di una vera e propria “stecca” di servizi dedicati al contrasto della marginalità sociale. Grazie al lavoro quotidiano di 32 operatori ed operatrici, il centro registra ogni anno circa 10mila accessi, offrendo accoglienza, orientamento e beni di prima necessità. Il luogo è composto da tre grandi ambienti che erano una sorta di “tela bianca”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi colori per accogliere ogni anno 10mila persone

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