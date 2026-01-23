Antonio Chichiarelli il pittore del crimine tra Brigate Rosse e Banda della Magliana ora è Il falsario su Netflix

Antonio Chichiarelli, noto come il pittore del crimine tra Brigate Rosse e Banda della Magliana, ora è protagonista di

Esistono figure che sembrano uscite da una sceneggiatura noir, capaci di muoversi come ombre tra i segreti più oscuri di una nazione. Antonio “Tony” Chichiarelli è stato esattamente questo: un artista del falso che, partendo da un piccolo borgo abruzzese, è diventato il regista dei più grandi inganni della storia italiana, ispirando persino un film da oggi su Netflix, Il falsario con Pietro Castellitto. Il suo talento nel disegno, evidente fin da bambino, si trasformò presto in un’arma pericolosa quando, arrivato a Roma, entrò in contatto con i vertici della Banda della Magliana e di Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il Falsario: Pietro Castellitto tra crimine e arte nel trailer del nuovo film ispirato a una storia veraIl Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e interpretato da Pietro Castellitto, racconta una storia vera che unisce crimine e arte.

Leggi anche: Casa del Jazz, riprendono gli scavi tra i misteri della Banda della Magliana: da Orlandi a Adinolfi, in cerca di verità

