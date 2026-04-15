L' ex autolavaggio sottratto a clan e degrado diventa uno spazio per giovani e famiglie

A San Cipriano d’Aversa, l’ex autolavaggio di via Nino Bixio, precedentemente controllato dal clan e lasciato in stato di abbandono, è stato riqualificato e trasformato in un luogo dedicato a giovani e famiglie. La proprietà è stata sottratta alle mani della criminalità e riconsegnata alla comunità. Ora, lo spazio si presenta come un punto di ritrovo e di svago per i residenti della zona.

L'ex autolavaggio di via Nino Bixio a San Cipriano d'Aversa, sottratto prima al clan e poi al degrado, diventa uno spazio per giovani e famiglie. L'area sarà inaugurata il prossimo 17 aprile alle 16. Al taglio del nastro, oltre ai referenti dell’Associazione Omnia Onlus, affidataria del bene.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Jesi: piano casa per 53 nuclei, spazio a giovani e famiglieIl Comune di Jesi e l’ente Erap hanno definito una strategia operativa per l’immissione sul mercato di 53 nuovi alloggi comunali, con tempistiche che... Leggi anche: Pomeriggi in biblioteca. Così le famiglie trovano uno spazio