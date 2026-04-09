Il Comune di Jesi, in collaborazione con l’ente Erap, ha avviato un piano casa che prevede la realizzazione di 53 alloggi comunali. Le nuove abitazioni saranno destinate a giovani e famiglie e sono previste in diverse fasi di realizzazione. La consegna degli immobili è programmata tra maggio 2026 e la fine dello stesso anno. La strategia si inserisce in un progetto più ampio di rilancio del patrimonio abitativo comunale.

Il Comune di Jesi e l’ente Erap hanno definito una strategia operativa per l’immissione sul mercato di 53 nuovi alloggi comunali, con tempistiche che spaziano da maggio 2026 fino alla fine dell’anno. Il piano prevede una distribuzione mirata tra edilizia sovvenzionata per nuclei in difficoltà economica e soluzioni destinate alla cosiddetta fascia grigia, ovvero giovani coppie e famiglie con redditi intermedi impossibilitati a sostenere i costi del mercato. Il sopralluogo tecnico che ha permesso di tracciare il quadro preciso della situazione è stato condotto dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo insieme al presidente Erap Tommaso Fagioli. Al tavolo sono stati presenti anche il vicesindaco Samuele Animali, l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni e le squadre tecniche coinvolte nella gestione dei cantieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesi: piano casa per 53 nuclei, spazio a giovani e famiglie

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