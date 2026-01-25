La trattativa tra la Lazio e il figlio d’arte di Maldini, attualmente all’Atalanta, sembra aver ripreso quota, complicando le possibilità di un trasferimento alla Juventus. La questione è ancora in evoluzione, con i club che valutano le opzioni e i dettagli della possibile operazione. Resta da seguire l’andamento delle negoziazioni per comprendere eventuali sviluppi futuri.

Maldini Juve, la Lazio ha ripreso i contatti per il figlio d’arte in forza all’Atalanta. E i bianconeri per il momento restano alla finestra. Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda e i riflettori sono puntati su uno dei talenti più cristallini del panorama nazionale. La Lazio torna a muoversi sul mercato in entrata e riapre il dossier Daniel Maldini. Il club biancoceleste ha infatti ripreso i contatti per il trequartista italiano, valutando la possibilità di affondare il colpo. Il giocatore, attualmente in forza all’Atalanta, sta dimostrando una maturità tecnica che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maldini Juve, si complica la pista bianconera? Un club ha ripreso i contatti per il figlio d’arte. I dettagli

Maldini Juve, i bianconeri restano una possibilità per il figlio d’arte. Ma c’è la concorrenza di questi club da battere. I dettagliMaldini, figlio d’arte, è al centro di una corsa tra diversi club italiani, tra cui Juventus, Lazio e Genoa.

Maldini Juve: la pista resta viva e un altro club italiano interessato sembra fuori dalla corsa al figlio d’arteLa trattativa per il trasferimento di Maldini alla Juventus rimane aperta, con la pista ancora attiva.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: ?? La Juve cerca Maldini come vice-Yildiz, Napoli su En-Nesyri; Le notizie di calciomercato del 16 gennaio: Juve su Mateta e Maldini, Roma su Zirkzee dopo Malen; Juventus, sempre più Mateta. E Maldini non è alternativo; Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio.

Chiesa Juventus, le richieste del Liverpool frenano tutto, avanza la seconda opzione. Ecco tutti gli aggiornamentiChiesa Juventus, le richieste del Liverpool frenano tutto, avanza la seconda opzione. Ecco tutti gli aggiornamenti La Juventus sta ridefinendo in modo significativo la propria strategia per completare ... calcionews24.com

Pagina 2 | Chiesa in salita, l’affare Juve si complica. Vice Yildiz: si valuta l’ex Serie ALa trattativa con il Liverpool per riportare Federico in bianconero appare più complessa del previsto, ma gennaio è lungo. Ottolini in missione per Mingueza ... tuttosport.com

CM.IT - La Juve dritta su En-Nesyri, oggi vertice che può essere decisivo: tutti i dettagli e le cifre della trattativa E per il vice Yildiz, oltre a Maldini, spunta una clamorosa alternativa interna: Kostic #juve #juventus - facebook.com facebook

Il #Napoli valuta altri due profili per la fascia La #Juve può approfittarne per #Maldini x.com