Dirigenti pubblici | riforma erariale tra luci e ombre a Napoli

Un convegno per superare la amministrazione difensiva Il 27 febbraio a Napoli si terrà un convegno cruciale per i dirigenti pubblici: La responsabilità erariale del dirigente pubblico: luci ed ombre dopo la legge n. 12026. L'evento, organizzato dal sindacato FEDIR che rappresenta 13.000 dirigenti, vedrà la partecipazione di magistrati, accademici e professionisti per discutere gli effetti della recente riforma. Il convegno si terrà al Centro Congressi Tiempo nel Centro Direzionale di Napoli e sarà moderato da Francesco Licastro. La riforma della responsabilità amministrativa mira a superare la cosiddetta amministrazione difensiva, un fenomeno che ha paralizzato la capacità decisionale dei dirigenti pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Responsabilità erariale: la riforma che cambia le regole per i dipendenti pubblici

Temi più discussi: Riforma responsabilità erariale 2026, cosa rischiano davvero dipendenti e sindaci?; Pubblica amministrazione, focus a Napoli sulle responsabilità dei dirigenti; Legge n. 1/2026, le novità per chi lavora nella pubblica amministrazione; Obbligo assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche, inclusi DS e DSGA: in cosa consiste, quanto potrebbe costare? In attesa delle indicazioni applicative.

La responsabilità erariale del Dirigente Pubblico: luci ed ombre dopo la legge n. 1/2026Il 27 febbraio si terrà a Napoli il convegno La responsabilità erariale del dirigente pubblico: luce ed ombre dopo la legge numero 1/2026. L’evento, organizzato dal sindacato FEDIR - Federazione dei ... napolitoday.it

Pubblica amministrazione, focus a Napoli sulle responsabilità dei dirigenti«L’evento è stato concepito per offrire un’occasione di approfondimento sulla riforma della responsabilità amministrativa, mettendo a disposizione strumenti concreti e indicazioni operative utili a fa ... ilroma.net

Il DDL Merito rafforza il legame tra valutazione performance e carriera dei dirigenti pubblici. Le novità su obiettivi, indicatori e responsabilità. Nicholas Ferrante - facebook.com facebook