L'Eurolega rimane stabile con il formato a 20 squadre confermato. Nel frattempo, il progetto legato alla collaborazione tra RedBird e Varese sembra incontrare ostacoli, anche se si è verificata una visita di Giorgio Furlani nel corso di una partita contro Sassari. La situazione nel basket europeo si mantiene così invariata, con alcune iniziative locali che continuano a essere sotto osservazione.

Il panorama del basket europeo prende forma, il progetto RedBird-Varese rischia di restare al palo, nonostante la comparsata di Giorgio Furlani a Masnago nel match con Sassari. Il primo segnale arriva dal Board di EuroLeague che, ieri, ha confermato la continuità del modello attuale della massima competizione continentale: 20 squadre e 38 partite di regular season anche nel 2026-27, con la sola novità di un possibile avvio anticipato di una-due settimane (da accordare il tutto con la Supercoppa, che potrebbe giocarsi ancora al Forum). Una scelta che va ben oltre il semplice calendario, perché certifica la volontà della lega di difendere la propria struttura nel momento in cui, attorno al basket europeo, continuano a muoversi interessi, progetti alternativi e possibili scenari di ridefinizione degli equilibri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Eurolega non si tocca. Format a 20 confermato

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