valencia supera kaunas e raggiunge le 20 vittorie in eurolega record per la squadra taronja

Valencia basket ha battuto Zalgiris Kaunas alla Roig Arena e ha raggiunto le 20 vittorie in Eurolega, stabilendo un nuovo record per la squadra taronja. La partita si è conclusa con un risultato combattuto e ricco di emozioni, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo minuto. Entrambe le formazioni si sono affrontate con intensità, offrendo uno spettacolo di gioco diretto e senza pause.

Una sfida intensa e incerta ha contraddistinto l'incontro tra valencia basket e zalgiris kaunas, disputato alla Roig Arena. L'azione è stata serrata fin dalle battute iniziali, con Valencia che ha accelerato rapidamente grazie alle esecuzioni di sako e all'efficacia offensiva di thompson e pradilla, aprendo un parziale favorevole e imponendo il ritmo della partita. L'alta intensità ha messo in luce la volontà dei taronja di controllare la dinamica del punteggio, mantenendo costante la pressione nei confronti degli avversari. Nel corso dei primissimi minuti, valencia ha costruito un vantaggio di 10-4, ma ulanuvas ha risposto interrompendo la serie.

