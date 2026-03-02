Invisibilia | al Centro Commerciale Campania la magia che si sente si tocca si ascolta

Al Centro Commerciale Campania si tiene Invisibilia, uno spettacolo di magia rivolto a persone non vedenti e ipovedenti. L’evento è il primo in Italia a essere pensato per questo pubblico, offrendo un’esperienza sensoriale che coinvolge il tatto, l’udito e la percezione. La rappresentazione si svolge all’interno del centro commerciale e mira a creare un momento di intrattenimento accessibile a tutti.

Al Centro Commerciale Campania ospita Invisibilia, il primo spettacolo di magia in Italia pensato per persone non vedenti e ipovedenti. Il 9 e 10 marzo Centro Commerciale Campania ospita Invisibilia, il primo spettacolo di magia in Italia pensato per persone non vedenti e ipovedenti, capace di coinvolgere allo stesso modo anche il pubblico vedente. Invisibilia è uno spettacolo inclusivo “al contrario”: le persone vedenti possono assistere all’esperienza solo bendandosi, rinunciando volontariamente alla vista per entrare in una dimensione percettiva nuova, profonda e sorprendente. Un invito a rallentare, ascoltare e immaginare, ribaltando la prospettiva in un mondo dominato dalle immagini. 🔗 Leggi su 2anews.it

