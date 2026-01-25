L’asilo nido cambia il microbioma dei bambini | la ricerca italiana dimostra che i compagni di gioco trasmettono più batteri della famiglia in soli quattro mesi

Una recente ricerca dell'Università di Trento ha analizzato come l’ambiente dell’asilo nido influisca sul microbioma dei bambini. Lo studio evidenzia che, in soli quattro mesi, i compagni di gioco trasferiscono più batteri rispetto ai familiari. Questi risultati offrono nuovi spunti sulla dinamica dello scambio microbico nei primi anni di vita, sottolineando l’importanza delle relazioni sociali nel processo di sviluppo del microbiota infantile.

L’Università di Trento ha condotto una ricerca che analizza lo scambio di batteri intestinali tra i bambini all’asilo nido. Il team del professore Nicola Segata del Dipartimento Cibio ha pubblicato lo studio MicroTouch-baby sulla rivista Nature. I ricercatori hanno seguito 43 bambini con un’età media di 10 mesi durante il loro primo ingresso in tre asili nido della provincia. L’analisi ha coinvolto complessivamente 134 persone: 39 madri, 30 padri, 7 fratelli, 10 educatori e cinque animali domestici. La ricerca si è basata sulla raccolta settimanale di oltre mille campioni fecali. Gli scienziati hanno mappato il movimento dei singoli ceppi batterici attraverso l’analisi del Dna.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ricerca, lo scambio di batteri all’asilo nido arricchisce il microbioma intestinaleUno studio dell’Università di Trento, pubblicato su Nature, evidenzia come le interazioni sociali fin dall’asilo nido contribuiscano a diversificare il microbioma intestinale dei bambini.

Lo ‘scambio di batteri’ tra bambini arricchisce il microbiomaL'interazione sociale tra bambini nel primo anno di vita favorisce lo scambio di batteri e contribuisce ad arricchire la diversità del microbioma intestinale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ancona cambia metodo: dal 2026 nei nidi comunali arriva il modello svedese con i genitori in aula durante l'inserimento; Domande iscrizione asilo nido e materna a Milano, ecco la data: da quando e cosa serve. Gli open day? A fine gennaio; Asili: non cambia l'offerta formativa, ma l'Arcobaleno sarà statale; Assegno Unico e Bonus Nido: l’INPS apre ai permessi per Attesa Occupazione.

Bonus asilo nido 2026: ecco come funziona la nuova proceduraBonus Nido 2026: addio alla domanda annuale. Ecco come funziona la nuova procedura perenne. Importi e soglie ISEE 2026 ... quotidianodiragusa.it

Bonus asilo nido: cosa controllare per non perdere il rimborsoIl Bonus Asilo Nido non è un accredito automatico, ma un rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'importo massimo riconoscibile dipende dalla fascia ISEE del nucleo familiare: chi presenta un ... nostrofiglio.it

“Siete degli irresponsabili pezzi di mer**”. Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, sui social ha criticato duramente quei genitori che mandano all’asilo nido i propri figli anche se ammalati con la febbre. Le parole di Giunta arrivano in seguito all’annullame x.com

Sono aperti gli open day per il Servizio Asilo Nido - facebook.com facebook