Lettura e Natura | domenica un' escursione per famiglie a Egro di Cesara

Domenica 19 aprile si terrà a Egro, frazione di Cesara, un appuntamento della rassegna

Domenica 19 aprile la rassegna "Lettura e Natura" fa tappa a Egro, frazione di Cesara, per una giornata dedicata alle famiglie tra i paesaggi del Lago d'Orta. L'iniziativa, promossa dall'associazione Monterosa Promotion con il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco, unisce.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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