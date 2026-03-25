Il primo appuntamento di “Lettura e Natura” previsto per il 22 marzo è stato rinviato al 29 marzo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La rassegna, rivolta alle famiglie, propone escursioni in ambiente naturale accompagnate da attività educative e letture, svolgendosi nel territorio del Vco. La modifica del calendario è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

Slitta di una settimana, a causa del maltempo, il primo appuntamento del 2026 di “Lettura e Natura”, la rassegna di escursioni dedicate alle famiglie tra ambiente, letture e attività educative nel territorio del Vco. La prima uscita si terrà domenica 29 marzo a Cambiasca, con un percorso pensato anche per i più piccoli. L’itinerario, ad anello e di facile percorrenza, si snoderà nella bassa Valle Intrasca lungo il torrente San Giovanni, con un dislivello di soli 30 metri e una lunghezza di circa 4 chilometri. La camminata, dal titolo “Storie di acque e di antichi mestieri. Lungo il fiume, a spasso nel tempo”, porterà i partecipanti alla scoperta di un paesaggio ricco di elementi naturali e testimonianze della vita rurale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - “Lettura e Natura”, escursioni per famiglie: primo appuntamento 29 marzo

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