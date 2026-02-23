Escursione all' Oasi di Baggero un polmone della natura

L'Oasi di Baggero ha attirato molti visitatori grazie alla sua natura incontaminata e ai percorsi escursionistici. La causa è la crescente voglia di immergersi in ambienti naturali ancora preservati. Durante le passeggiate, i visitatori osservano specie di uccelli rare e scoprono angoli nascosti di vegetazione. La zona, facilmente accessibile, offre un'opportunità di relax e scoperta per tutti gli appassionati di natura. Sono diversi gli itinerari che portano alla scoperta di questo angolo di tranquillità.