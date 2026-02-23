Escursione all' Oasi di Baggero un polmone della natura
L'Oasi di Baggero ha attirato molti visitatori grazie alla sua natura incontaminata e ai percorsi escursionistici. La causa è la crescente voglia di immergersi in ambienti naturali ancora preservati. Durante le passeggiate, i visitatori osservano specie di uccelli rare e scoprono angoli nascosti di vegetazione. La zona, facilmente accessibile, offre un'opportunità di relax e scoperta per tutti gli appassionati di natura. Sono diversi gli itinerari che portano alla scoperta di questo angolo di tranquillità.
Un altro splendido percorso da scoprire nel nostro sorprendente territorio che non è solo Lago di Como. Come l’Oasi di Baggero, un'area protetta di notevole interesse paesistico, ambientale e naturalistico ricompresa nel Parco Naturale della Valle del Lambro, la porzione di Parco maggiormente destinata alla conservazione. Si estende per 26 ettari su 4 comuni della provincia di Como: Lambrugo, Lurago d’Erba, Merone e Monguzzo. Un Parco naturale in una delle zone più cementificate d’Italia. Era questa la scommessa del Parco Regionale della Valle del Lambro: dopo anni di lavoro, in Brianza esiste davvero un’area protetta di oltre 8000 ettari che è stata capace di salvaguardare alcuni gioielli ambientali di grande pregio che rischiavano di scomparire. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti discussi: Escursione all'Oasi di Baggero, un polmone della natura; Giornata Internazionale della Guida Turistica, gli appuntamenti in Capitanata - FoggiaToday; Natura, Birdwatching e libertà all’Oasi Laguna del Re; Giornata della guida turistica all’Oasi Laguna del Re.
