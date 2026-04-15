Letizia di Spagna ha recentemente attirato l'attenzione per un dettaglio nel suo guardaroba: una giacca acquistata circa 13 anni fa a un prezzo contenuto. La sovrana è conosciuta per il suo stile curato e sempre aggiornato, che combina eleganza e praticità. La sua scelta di indossare un capo così datato, ma ancora presente nel suo abbigliamento, ha suscitato curiosità tra gli appassionati di moda e media di settore.

Quando si parla di eleganza reale, Letizia di Spagna è sempre un passo avanti: raffinata, moderna e mai prevedibile, la sovrana spagnola continua a conquistare non solo per il suo impegno istituzionale, ma anche per uno stile impeccabile che detta tendenza stagione dopo stagione. Ogni sua apparizione diventa un piccolo evento fashion, osservato e commentato nei minimi dettagli e, anche questa volta, con un look sofisticato e perfettamente calibrato, seppur low cost, Letizia ha saputo attirare l’attenzione, dimostrando ancora una volta come semplicità e classe possano trasformarsi in pura ispirazione. Letizia di Spagna, all’evento dell’UNHCR con la giacca vintage.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, la giacca low cost di 13 anni fa

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