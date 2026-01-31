Letizia di Spagna sua figlia Sofia si prende la scena | jeans e blazer low cost
Letizia di Spagna e sua figlia Sofia hanno attirato l’attenzione durante un evento pubblico. La giovane infanta ha sfoggiato un look semplice ma deciso, con jeans e un blazer low cost. Sofia, ancora molto giovane, dimostra di aver già capito cosa le piace e come vuole mostrarsi. La scena si è passata senza troppi fronzoli, ma con un messaggio chiaro: anche tra i royals, l’eleganza si può trovare nella semplicità.
Nonostante sia giovanissima l’Infanta Sofia, figlia minore di Letizia di Spagna, ha le idee molto chiare quando si tratta di look ed è riuscita in poco tempo a creare uno stile personale ben riconoscibile. Lontana da vestiti firmati e capi di designer, Sofia adora gli outfit semplici e l’ha dimostrato, ancora una volta, in un’uscita pubblica in cui ha sfoggiato jeans e blazer, creando un look giovanile e impeccabile, particolarmente spontaneo. Dimostrando come sia possibile distinguersi senza ostentazione, grazie ad un look semplice, ma ben costruito. Il look di Sofia con i jeans conquista tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Letizia di Spagna
Per la cerimonia in onore di donna Sofía, Letizia di Spagna ha proposto un look che unisce originalità e rispetto del protocollo
Ultime notizie su Letizia di Spagna
