Una figura pubblica ha recentemente dimostrato come combinare capi di bassa gamma con pezzi di alta moda possa creare uno stile contemporaneo. La sua scelta di abbigliamento ha mostrato che è possibile unire eleganza e accessibilità all’interno di un look quotidiano, senza rinunciare alla raffinatezza. Questa combinazione di elementi diversi ha attirato l’attenzione su un modo di vestire più pratico e attuale.

, confermando che eleganza e accessibilità possono coesistere nel guardaroba di una sovrana. Per l’evento del 12 marzo 2026, Letizia ha indossato un ensemble composto da blazer e pantaloni grigi di Zara, combinati con mocassini con tacco Massimo Dutti e orecchini in oro rosa di Gold&Roses. L’outfit conferma come capi di fascia media possano diventare protagonisti di un look istituzionale, elegante e contemporaneo. Per il Global Caregiver Forum del 15 gennaio 2026, la reale ha scelto una giacca in pelle rossa di Mango, abbinata a una camicia bianca Boss e pantaloni Carolina Herrera. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Letizia di Spagna ha mostrato come mescolare capi low cost con pezzi di lusso possa dare vita a look moderni

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