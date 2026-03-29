Letizia di Spagna ha mostrato come mescolare capi low cost con pezzi di lusso possa dare vita a look moderni
Una figura pubblica ha recentemente dimostrato come combinare capi di bassa gamma con pezzi di alta moda possa creare uno stile contemporaneo. La sua scelta di abbigliamento ha mostrato che è possibile unire eleganza e accessibilità all’interno di un look quotidiano, senza rinunciare alla raffinatezza. Questa combinazione di elementi diversi ha attirato l’attenzione su un modo di vestire più pratico e attuale.
, confermando che eleganza e accessibilità possono coesistere nel guardaroba di una sovrana. Per l’evento del 12 marzo 2026, Letizia ha indossato un ensemble composto da blazer e pantaloni grigi di Zara, combinati con mocassini con tacco Massimo Dutti e orecchini in oro rosa di Gold&Roses. L’outfit conferma come capi di fascia media possano diventare protagonisti di un look istituzionale, elegante e contemporaneo. Per il Global Caregiver Forum del 15 gennaio 2026, la reale ha scelto una giacca in pelle rossa di Mango, abbinata a una camicia bianca Boss e pantaloni Carolina Herrera. 🔗 Leggi su Amica.it
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