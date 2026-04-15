L’estate del Valtiberina Tennis sarà all’insegna dei Summer Camp

L’estate nel circolo di Sansepolcro vedrà la ripresa dei Summer Camp organizzati dal Valtiberina Tennis. Le attività prenderanno il via lunedì 15 giugno e si svolgeranno per sette settimane consecutive. Durante questo periodo, i partecipanti potranno prendere parte a diverse attività, tra cui giochi, esercizi creativi e pratiche motorie, pensate per coinvolgere i giovani durante le vacanze estive.

L’estate del Valtiberina Tennis sarà nuovamente all’insegna dei Summer Camp. Il circolo di Sansepolcro ha avviato il conto alla rovescia verso la nuova edizione dei campi solari che, con partenza da lunedì 15 giugno, prevederanno sette settimane ricche di attività ludiche, creative e motorie per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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