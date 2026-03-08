Calcio d' estate al via il progetto ' Summer Camp' dell' Ars et Labor | date e iscrizioni

Dal 15 giugno, Ferrara Calcio avvierà il suo progetto Summer Camp, un'iniziativa dedicata ai bambini e alle bambine che desiderano trascorrere un’estate all’insegna del calcio. L’evento, promosso dall’Ars et Labor, prevede una serie di attività sportive e ricreative pensate per coinvolgere i più giovani durante i mesi estivi. Le iscrizioni sono aperte e le date sono state ufficializzate.

Riparte il Summer Camp biancazzurro. A partire dal 15 giugno, prenderà il via il progetto di divertimento e sport targato Ferrara Calcio, dedicato a tutti i bambini e bambine che vogliono vivere un'estate all'insegna del calcio. I 'camp' si svolgeranno presso il centro sportivo 'G.B. Fabbri' di Ferrara, in un ambiente stimolante, guidato da istruttori qualificati del settore giovanile biancazzurro. Allenamenti, giochi, attività ricreative e tante sorprese accompagneranno le giornate dei partecipanti, con un'attenzione particolare alla crescita personale e tecnica di ogni ragazza e ragazzo. Con l'iscrizione (250 euro entro il 30 aprile e per...