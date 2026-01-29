Estate gialloblù | aperte le iscrizioni ai Summer Camp del Trento 2026

Sono aperte le iscrizioni ai Summer Camp del Trento 2026, il progetto estivo promosso da Trento Academy. Le famiglie interessate possono già prenotare i posti per i ragazzi che vogliono trascorrere l’estate in città, tra attività sportive, laboratori e giochi all’aperto. Le iscrizioni sono aperte da oggi e resteranno attive fino a esaurimento posti.

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni ai Summer Camp del Trento 2026, il progetto estivo promosso da Trento Academy, A.C. Trento 1921 e U.S. Acli Trentino. Un appuntamento ormai consolidato che anche la prossima estate accompagnerà bambine e bambini in un percorso di sport, crescita e condivisione, con attività distribuite sul territorio provinciale. I camp si svolgeranno da metà giugno a fine luglio, articolati su sette settimane consecutive, con proposte diurne ospitate in diversi impianti del capoluogo e della provincia. Le famiglie potranno inoltre usufruire dei buoni di servizio provinciali, a sostegno della quota di iscrizione.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

AL VIA LE ISCRIZIONI AI SUMMER CAMP DEL TRENTO: SPORT, CRESCITA ED EMOZIONI GIALLOBLÙ PER L'ESTATE 2026

