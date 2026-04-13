Blocco di Hormuz l’allarme di Descalzi | In gioco l’industria Ue Stop al bando sul gas russo

Prima dell’apertura dei mercati finanziari, con Wall Street che si prepara a valutare l’impatto di una nuova escalation in Medio Oriente, un rappresentante di rilievo ha espresso preoccupazioni sull’industria europea. In particolare, si è parlato di un possibile blocco dello Stretto di Hormuz, con un rischio di interruzione delle forniture di gas russo. L’intervento evidenzia come questa situazione possa influenzare direttamente il settore energetico e industriale dell’Unione Europea.

Roma, 13 aprile 2026 – Prima della riapertura dei mercati, con Wall Street pronta a misurare il costo dell’ennesima escalation di Donald Trump in Medio Oriente, l’allarme più netto per l’Italia arriva da Claudio Descalzi. L’amministratore delegato dell’Eni, alla sua quinta recentissima riconferma, sposta il baricentro del dibattito: non è solo una questione di prezzi, ma di sicurezza degli approvvigionamenti, di volumi, di capacità industriale europea. E in questo quadro il manager chiede di sospendere il bando dal 2027 sul Gnl russo e di rivedere, se non congelare temporaneamente, l’Ets che grava sull’industria pesante. Negoziati falliti con l'Iran, Vance lascia il Pakistan: "Accordo non raggiunto" (atex.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blocco di Hormuz, l’allarme di Descalzi: “In gioco l’industria Ue. Stop al bando sul gas russo” Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono... Descalzi (Eni): "Necessario sospendere il bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono...