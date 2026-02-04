i lefebvriani mettono il papa con le spalle al muro ma sperano di incontrarlo presto

I lefebvriani continuano a mettere il Papa sotto pressione, ma sperano di incontrarlo presto. Nel frattempo, la Chiesa tedesca e il suo Cammino sinodale scatenano reazioni forti, anche tra i cardinali più aperti come Reinhard Marx. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

È probabile che da qui alla data delle annunciate consacrazioni episcopali illegittimi si riaprirà il dialogo tra la Santa Sede e la Fraternità San Pio X Reprimere o conviverci? Roma alla prova della crescita del cattolicesimo tradizionalista In attesa di decidere il da farsi con la Chiesa tedesca e le deliberazioni del suo Cammino sinodale che hanno fatto infuriare perfino il cardinale Reinhard Marx, favorevolissimo a ogni tipo d’apertura ma non al “monitoraggio” dei laici su quanto avviene nella sua diocesi circa l’implementazione della sinodalità – “Non lo voglio”, ha tuonato sabato mattina a Stoccarda – ad aprirsi, un po’ a sorpresa, è il fronte a destra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I lefebvriani mettono il Papa con le spalle al muro ma sperano di incontrarlo prestoIl punto che divide, già chiaro a Joseph Ratzinger, era meramente dottrinale: non si tratta del modo di celebrare la messa o della gestione dei seminari. Era molto di più e a dirlo era stata otto anni ... ilfoglio.it

Il nuovo strappo dei lefebvriani: «Consacreremo due nuovi vescovi a luglio»La Fraternità ha scritto di aver chiesto «la grazia di un’udienza al Santo Padre» in agosto e di aver inviato «una seconda lettera» nella quale «ha espresso la necessità di assicurare la continuità de ... roma.corriere.it

