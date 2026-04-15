Leoni altro traguardo | percorsi 80mila km

Qualche giorno fa, un appassionato ha raggiunto i 80.000 chilometri percorsi a piedi, pari a due volte e mezzo il giro del mondo. In totale, ha camminato per circa due anni, senza utilizzare mezzi di trasporto motorizzati. Questa impresa rappresenta un traguardo personale importante, ottenuto con costanza e determinazione nel tempo. La sua esperienza si basa esclusivamente su camminate quotidiane, senza coinvolgere altri mezzi di trasporto.

"Pochi giorni fa ho tagliato il traguardo degli 80mila km percorsi a piedi, l’equivalente di 2 giri attorno al mondo, in 2.675 giorni (9 anni e mezzo)". Questa incredibile impresa è stata raggiunta da Stelio Leoni, classe 1948, Forrest Gump della Romagna, 78 anni appena compiuti, nato a Forlì, ma residente a Fiumana di Predappio. Racconta il camminatore di Fiumana: "L’ambito traguardo di 80mila km corrisponde a 1.896 maratone, una media di 16 al mese". Altri numeri da capogiro? Risponde Leoni: "Ben 105milioni sono i passi effettuati, per un totale di 5,7 milioni di calorie bruciate e 16mila le ore di cammino complessive, alla media di 5,4 km orari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Leoni, altro traguardo: percorsi 80mila km Fuga in retromarcia all’alt e inseguimento per 19 km: tre arresti, recuperata refurtiva da 80mila euroDa Bizzarone a Rovello Porro, inseguimento ad alta tensione dei Carabinieri: in auto gioielli e contanti rubati in Svizzera, restituiti al... Pista, rampe e percorsi. Skate park al traguardoOltre mille metri di pista con rampe e percorsi per allenamenti e manifestazioni.