pista rampe e percorsi skate park al traguardo

Nel quartiere di via Tassoni sta prendendo forma il nuovo skate park, un’opera molto attesa dagli appassionati di tavola a rotelle. Oltre mille metri di pista, con rampe e percorsi, stanno per essere completati. Da mesi si lavora alla definizione di un’area che sarà dedicata a allenamenti e manifestazioni. La fine dei lavori si avvicina e gli appassionati non vedono l’ora di poter usare il nuovo spazio.

Oltre mille metri di pista con rampe e percorsi per allenamenti e manifestazioni. Si sta definendo il volto dello skate park al cantiere di via Tassoni, un’opera attesissima da parte degli appassionati della tavola a rotelle, a conclusione di un iter fatto di progettazioni e confronti. Dopo una prima fase che prevedeva la realizzazione in via Caretti, lo scorso anno si è arrivati a considerare la possibilità di inserire la struttura nell’area di rigenerazione urbana a vocazione sportiva ex-Pinqua. I tempi di conclusione dell’opera sono fissati a fine giugno, come ha spiegato il vicesindaco Alessandro Balboni: "Questo spazio ha due significati perché mette insieme lo sport con la rigenerazione urbana di un intero quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

