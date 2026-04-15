L' enigma Leao le contraddizioni e la paura della Champions | Milan un altro flop sarebbe inaccettabile

Il Milan si trova ad affrontare un momento difficile, con prestazioni che si sono ridotte drasticamente in poche settimane. Prima di questa fase negativa, erano già chiari alcuni problemi nella squadra. Nel corso dell’attuale stagione, la squadra ha mostrato difficoltà che hanno influito sui risultati nelle competizioni europee e nazionali. La paura di un altro fallimento in Champions League si fa sentire tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Doveva essere una stagione di transizione con Allegri garante: per risalire dal baratro dell’ottavo posto, conquistare la Champions e impostare il futuro. Il testa a testa con l’Inter a fine girone d’andata, il successo nel primo derby e la possibilità di dedicarsi soltanto al campionato avevano alimentato legittime speranze. L’altro 1-0 all’Inter alla ventottesima, con sette punti recuperabili in dieci giornate, e il ricordo del sorpasso Pioli-Inzaghi avevano scatenato sogni proibiti. Invece in poco più di un mese il Milan s’è spento ed è crollato di colpo. Altro che scudetto. Adesso anche la Champions è a rischio. Peggio: s’è insinuato il timore di perderla.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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