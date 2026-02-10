La mancata qualificazione alla Champions League sarebbe inaccettabile ammette Slot

Arne Slot mette in chiaro che il Liverpool deve raggiungere la perfezione per conquistare un posto in Champions League la prossima stagione. Se non ci riesce, considera questa possibilità “inaccettabile”. La sua dichiarazione fa scalpore tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che ora aspettano di vedere come si svilupperà questa corsa europea.

2026-02-10 13:25:00 Il web non parla d’altro: Arne Slot afferma che il Liverpool deve essere “vicino alla perfezione” se vuole qualificarsi per la Champions League della prossima stagione e ammette che non riuscirci sarebbe “inaccettabile”. I Merseysiders si recheranno domani sera al Sunderland al sesto posto in Premier League dopo la straziante sconfitta di domenica contro il Manchester City. Il quinto posto sarebbe probabilmente sufficiente per assicurarsi un posto nella massima competizione europea per club, mentre il quarto lo garantirebbe. Il Liverpool è a quattro punti dal Chelsea, quinto, e a cinque dal Manchester United, quarto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

