Letizia sicuro | Con Leao e Pulisic al 100% sarebbe un altro Milan L’inter ormai…

Francesco Letizia ha spiegato che il Milan potrebbe essere molto più forte con Leao e Pulisic al massimo della forma. La causa è il contributo determinante di questi due giocatori, che potrebbero cambiare le sorti della squadra. Letizia ha sottolineato come, senza infortuni, il Milan avrebbe più possibilità di competere con l’Inter, che si trova in testa alla classifica. Il giornalista ha anche ricordato le recenti prestazioni di Pulisic, che ha segnato un gol decisivo contro il Torino. La sfida tra i due club resta aperta.

Francesco Letizia, giornalista dalla fede rossonera, ha voluto esprimere alcune parole ai microfoni di Sportitalia sulla lotta Scudetto, che vede ormai impegnate l'Inter di Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha voluto analizzare il cammino delle due squadra dopo il recupero dei rossoneri contro il Como, andato in scena ieri sera a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole: "Alla fine era evidentemente vero. Dietro il continuo appello di Allegri al quarto posto non c’era il maniavantismo di voler abbassare le aspettative e buttare pressione agli altri. La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

