John Cena svela perché non ha mai affrontato Adam Copeland sul ring

John Cena ha spiegato il motivo per cui non ha mai affrontato Adam Copeland sul ring, lasciando aperta questa possibilità per il futuro. Dopo il suo ultimo match in carriera, l’attenzione si è concentrata sul suo addio alle competizioni e sulla sua attività successiva nel mondo del wrestling. I fan e i media continuano a seguire con interesse ogni suo passo in questa fase di transizione.

Nel periodo immediatamente successivo all’ultimo incontro in carriera, l’eco del Farewell Tour di John Cena resta dominante tra i fan e i media. L’attenzione è rivolta alle possibilità future, agli incontri sognati e alle dinamiche che hanno accompagnato un addio ancora in corso d’opera, lungo un percorso che ha lasciato segni significativi nel panorama della WWE. Durante un’intervista rilasciata a The Takedown, john cena ha precisato di avere avvertito un sincero desiderio di confrontarsi con edge. I due atleti, legati da una lunga storia nel wrestling, hanno spesso mostrato stima reciproca e una certa affinità sul tappeto di gioco. Cena ha... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Joe Hendry rivela il suo rimpianto per non aver affrontato John CenaNel contesto della WWE, la figura di Joe Hendry ha catturato l'attenzione dei fan come possibile avversario di John Cena nel suo Farewell Tour.

John Cena svela perché sorrideva nel momento di fine carriera: era la morte, non il wrestlingJohn Cena fa chiarezza con un paragone molto forte sul motivo del suo misterioso sorriso nel momento della sconfitta con Gunther che ha posto fine

