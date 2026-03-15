Domani alle 14.30 si gioca una partita importante nel calcio dilettanti, con il Rolo che cerca di interrompere una serie negativa di 12 turni senza vittorie. La Vianese, seconda in classifica, affronta in trasferta il Terre di Castelli, una delle squadre più in forma in Eccellenza, nel tentativo di mantenere il vantaggio di nove punti sulla concorrenza. La sfida si svolge sul campo sintetico di Castelvetro.

Big-match, confronti salvezza e derby nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30). Per restare nella scia del Nibbiano avanti di 9 lunghezze, la Vianese ha un solo risultato sul sintetico di Castelvetro contro il Terre di Castelli, una delle big di Eccellenza in corsa per un posto al sole. Scontro diretto con vista play-off anche per la Brescello Piccardo che rende visita all’ex capolista e sorprendente matricola Pontenurese. Fari puntati sul derby Arcetana-Campagnola coi locali decisi a bissare il pesante blitz sul Rolo, anche se saranno out gli infortunati Tosi e Fiorentini; sull’altro fronte in infermeria il trio Angelillis-Alberti-Gutu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serve ossigeno. Il Rolo chiamato a reagire: non vince da 12 turni

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