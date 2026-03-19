La Fiorentina soffre ma a fatica avanza contro il Rakow | è ai quarti di Conference League Vanoli | Ora questa squadra sa reagire

La Fiorentina ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Conference League battendo il Rakow con un punteggio di 2-1 in trasferta, confermando il risultato dell’andata e superando la fase a eliminazione diretta. La squadra ha sofferto nel corso della partita, ma ha portato a casa il risultato necessario per proseguire nel torneo.

La Fiorentina vince anche al ritorno in Polonia contro il Rakow per 1-2 e vista anche la vittoria in rimonta nel finale dell’andata avanza ai quarti di finale di Conference League. Il Rakow – come nella gara di 7 giorni fa – era andato in vantaggio con Struski, ma la Fiorentina ha reagito di nuovo e ha trovato il pareggio con Piccoli pochi minuti dopo. Nei minuti finali un brivido per la formazione viola: l’arbitro assegna un rigore per fallo di Christensen su Brunes. Poi la revisione al var: simulazione e giallo. Al 97esimo, con il portiere del Rakow in area di rigore alla ricerca disperata del 2-1, la Fiorentina ha anche segnato l’1-2 con un gol di Pongracic da centrocampo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Fiorentina soffre, ma a fatica avanza contro il Rakow: è ai quarti di Conference League. Vanoli: “Ora questa squadra sa reagire” Articoli correlati Fiorentina ai quarti di finale di Conference League! Successo in rimonta dei viola contro il RakowDopo aver superato lo Jagiellonia, la Fiorentina concede il bis anche contro il Rakow e stacca con autorità il pass per i quarti di finale di... Conference League, la Fiorentina ai quarti: 2-1 al RakowAGI - La Fiorentina si è qualificata per i quarti di Conference League battendo 2-1 in Polonia il Rakow che aveva già sconfitto con lo stesso... Aggiornamenti e notizie su Conference League Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Notte europea: Gudmundsson salva la Fiorentina, tra Bologna e Roma finisce 1-1; Fiorentina, Vanoli: Vittoria pesante, siamo cresciuti ma Firenze merita di più; In trasferta il Rakow non vince più, ma attenzione al fattore campo. La Fiorentina soffre ma Ndour e Pongracic regalano la qualificazione ai quarti di ConferenceLa Fiorentina passa in casa del Rakow col punteggio di 2-1 e vola ai quarti di finale di Conference League. Partita bloccata nel primo tempo dove la squadra di Vanoli ci prova ma senza trovare la rete ... tuttosport.com Conference League, il Crystal Palace soffre ma raggiunge la Fiorentina: battuto l'AEK Larnaca ai supplementariSarà Fiorentina-Crystal Palace nei quarti di finale di Conference League. Primi verdetti nel pomeriggio. Serata dedicata alle gare di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Conference League. Alle ... corrieredellosport.it Conference League, sorridono #Mainz e AIK Atene. Il #CrystalPalace affronterà la Fiorentina x.com Europa League, Roma-Bologna 1-2 dopo 45’: derby italiano per andare ai quarti Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ott - facebook.com facebook