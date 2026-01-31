Dopo i maltrattamenti in famiglia viola per tre volte il divieto di avvicinamento ai genitori | 26enne in carcere

I Carabinieri di Stezzano hanno arrestato ieri mattina un 26enne per aver violato tre volte il divieto di avvicinarsi ai genitori. L’uomo, che aveva già precedenti per maltrattamenti in famiglia, si era avvicinato di nuovo ai genitori nonostante le restrizioni. Per questa ragione, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ora l’uomo si trova dietro le sbarre, in attesa di ulteriori sviluppi.

Nella mattinata del 29 gennaio 2026 i Carabinieri della Stazione di Stezzano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 26 anni, residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a maltrattamenti in ambito familiare e a ripetute violazioni delle misure impostegli dall’Autorità Giudiziaria. La vicenda ha avuto origine nel gennaio 2023, quando i genitori del giovane avevano presentato denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Stezzano. Al termine degli accertamenti, l’uomo era stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia, a seguito di condotte reiterate di violenza fisica e psicologica nei confronti dei familiari conviventi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Stezzano Udienza

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Stezzano Udienza

Argomenti discussi: Io, assolto dopo 9 anni dall’accusa di maltrattamenti in famiglia: ho combattuto per mia figlia; Assolto dopo nove anni dalle accuse di maltrattamenti: la lettera di un padre di Foggia; Maltrattamenti in famiglia, filippino espulso da Viterbo dopo il carcere: era irregolare; Corso di rieducazione dopo i maltrattamenti.

Dopo i maltrattamenti in famiglia viola per tre volte il divieto di avvicinamento ai genitori: 26enne in carcereDenunciato nel 2023 a seguito di condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, è stato sorpreso dai carabinieri nelle vicinanze dell'abitazione della madre e del padre, al quale aveva rivolto m ... bergamonews.it

Corso di rieducazione dopo i maltrattamenti. Canzo, l’uomo era geloso della ex compagnaQuando usciva di casa, la osservava dalle telecamere di sorveglianza private, e iniziava a tormentarla. Le telefonava e la ... ilgiorno.it

Dopo un intervento per maltrattamenti in famiglia a Frosinone, un uomo ha deciso di chiamare il figlio come il poliziotto che aveva protetto sua madre dalla violenza. Un ringraziamento intimo e duraturo, nato in uno dei momenti più difficili e trasformato in un se - facebook.com facebook

Assolto dopo nove anni dall’accusa di maltrattamenti: “La verità ha resistito, ora voglio tornare a vivere” x.com