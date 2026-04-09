Legnano operativo il piano per i 51 sfollati del rogo in via Pisacane

A Legnano, l’amministrazione ha attivato il Centro operativo comunale per affrontare le conseguenze del incendio che ha coinvolto una palazzina in via Pisacane. Il rogo, di cui si sono conosciuti i dettagli nelle ultime ore, ha reso necessario l’evacuazione di 51 persone. Le autorità stanno coordinando le operazioni di assistenza e sistemazione temporanea dei sfollati.

L’amministrazione di Legnano ha formalizzato l’apertura del Centro operativo comunale per gestire le conseguenze del doppio incendio che ha colpito la palazzina Sap in via Pisacane. L’evento, avvenuto poco prima delle festività pasquali, ha costretto 51 residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. Il sindaco Lorenzo Radice ha illustrato il piano d’azione durante la sessione consiliare di martedì, rispondendo all’interrogazione presentata dalla capogruppo della Lega, Carolina Toia. La gestione del post-emergenza si sposta ora su un coordinamento centralizzato tra i vari settori comunali. Attualmente, la macchina organizzativa integra le competenze dei dipartimenti dedicati alle opere pubbliche, alla polizia locale, ai servizi sociali e alla gestione finanziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legnano, operativo il piano per i 51 sfollati del rogo in via Pisacane Legnano affronta l’emergenza post-rogo: attivato il Centro operativo per assistere i 51 residenti evacuatiLegnano, 9 aprile 2026 – Passa dall’attivazione formale del Coc, il Centro operativo comunale, la gestione dell’emergenza collegata al doppio... Incendio nel condominio di Legnano, sgomberato lo stabile: 51 inquilini in albergo (a spese del Comune)I vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura non sicura dopo il rogo: strade chiuse e lavori d'urgenza mentre i residenti restano lontani dalle... Legnano affronta l’emergenza post-rogo: attivato il Centro operativo per assistere i 51 residenti evacuatiIl sindaco Radice ha annunciato che sarà il Coc a coordinare tutti i settori. I cittadini, coinvolti nell’incendio della palazzina Sap di via Pisacane, sono stati sistemati negli alberghi in attesa de ... ilgiorno.it Rigenerazione e ottimizzazione degli spazi esistenti: via libera al Piano cimiteriale di Legnanoil Piano, per il cimitero Monumentale, prevede in particolare la riqualificazione pr tre campi non più utilizzati. Prevista un'area per la sepoltura di persone che professano religioni diverse diverse ... legnanonews.com