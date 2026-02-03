Il Comune di Niscemi mette in campo un piano casa per gli sfollati colpiti dal ciclone Harry. Sono stati messi a disposizione 13 milioni di euro a fondo perduto per trovare alloggi disponibili in tempi rapidi. Iacp si sta muovendo per individuare le case libere e consegnarle agli sfollati il prima possibile. L’obiettivo è aiutare le famiglie a tornare nelle proprie abitazioni prima dell’estate, così da permettere ai territori di riprendersi in fretta.

Restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone Harry di risollevarsi in vista della prossima stagione estiva. Sono questi i due temi principali affrontati nel corso dell’ultima riunione a Palazzo d’Orleans della cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani nei giorni immediatamente seguenti al maltempo che ha investito la Sicilia. In particolare, in merito all’emergenza di Niscemi, l’assessorato regionale delle Infrastrutture ha informato i componenti della cabina di regia di aver reperito circa 13 milioni di euro (8 milioni per il 2026 e 5 per il 2027) che potrebbero essere utilizzati per un avviso pubblico che finanzi, con contributi a fondo perduto, i cittadini di Niscemi sfollati per l’acquisto di una nuova casa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Niscemi, un "piano casa" per gli sfollati: sul piatto 13 milioni a fondo perduto. Iacp cerca alloggi disponibili in tempi brevi

Approfondimenti su Niscemi Sfollati

La Regione ha messo a disposizione i primi 13 milioni di euro per aiutare gli sfollati di Niscemi.

Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, fa appello ai cittadini: offrite alloggi agli sfollati di Niscemi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Niscemi Sfollati

Argomenti discussi: Niscemi, parla il proprietario della casa crollata nel precipizio: Mezzo secolo di vita in frantumi. Abuso edilizio? Macché; Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivono; Frana di Niscemi: non sarebbe ora di smettere di costruire dove non si può?; L’esperto: Siamo il Paese europeo delle frane. A Niscemi la più vasta d’Italia, ha superato quella del Tessina.

Niscemi, un piano casa per gli sfollati: sul piatto 13 milioni a fondo perduto. Iacp cerca alloggi disponibili in tempi breviChiesta una ricognizione degli appartamenti vuoti o sfitti che possono essere assegnati a chi si è ritrovato con la propria casa in zona rossa ... gazzettadelsud.it

Frana a Niscemi, 13 milioni di euro per affittare casa agli sfollatiL'assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha informato i componenti della cabina di regia regionale, istituita dal governatore ... iltempo.it

LaPresse. . Ricostruzione post-frana: la proposta di Gela per aiutare Niscemi. Il sindaco Terenziano Di Stefano lancia un piano di solidarietà territoriale: cedere una porzione della Piana di Gela, di proprietà comunale, al Comune di Niscemi. L'obiettivo è offrire - facebook.com facebook

Frana in Sicilia: trent’anni di incuria, così Niscemi è venuta giù. La frana del 1997, le nove inutili ordinanze di Protezione civile, l’appalto del 2009 finito in nulla, i crolli di dieci anni dopo e il Piano “urgente” del 2023. @saulcaia x.com