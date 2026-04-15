Due persone sono state arrestate a Legnano dopo aver tentato di uscire da un supermercato senza pagare, avendo nascosto bottiglie di alcolici per un valore complessivo di circa 200 euro nello zaino. La merce è stata recuperata dagli agenti intervenuti sul posto, che hanno fermato i due soggetti prima che lasciassero l’esercizio commerciale. La polizia ha condotto ulteriori accertamenti per chiarire le responsabilità di ciascuno.

Legnano (Milano), 15 aprile 2026 – Si sono riforniti con circa 200 euro di bottiglie di alcolici e hanno provato ad allontanarsi dal supermercato senza farsi notare e, soprattutto, senza pagare: i loro movimenti non sono però passati inosservati agli addetti alla sicurezza e quando i carabinieri sono arrivati sul posto i due sono stati bloccati e arrestati. L’episodio risale a giovedì della scorsa settimana e ha avuto come teatro il supermercato Esselunga di viale Sabotino: i due soggetti, il primo classe ‘67 residente nel Veronese (Ronco all’Adige), il secondo un 44enne che risulta residente invece a Vigevano (entrambi senza fissi dimora, di nazionalità italiana e disoccupati) sono entrati nel supermercato e credendo di non essere notati hanno riempito gli zaini con alcolici per circa 200 euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, infilano nello zaino alcolici per 200 euro e cercando di uscire dal super senza pagare: arrestati

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