Insacca alcolici nello zaino e cerca di scappare dal supermercato

Un uomo è stato fermato e arrestato dopo aver cercato di scappare dal supermercato Lidl di Miramare con alcolici nascosti nello zaino. L'intervento è stato effettuato da un militare dell'esercito che, libero dal servizio, ha bloccato il soggetto poco dopo il tentativo di fuga. L'autore era riuscito a entrare nel negozio con l’intento di commettere un furto, ma è stato immediatamente fermato prima di riuscire a uscire.

Le manovre del malvivente sono state notate da un militare dell'esercito libero dal servizio che ha dato l'allarme facendo intervenire il personale della sicurezza L'intervento di un dell'esercito, libero dal servizio, ha permesso di bloccare e arrestare l'autore di una rapina ai danni del supermercato Lidl di Miramare. L'uomo, nella serata di lunedì, stava facendo la spesa all'interno del negozio quando ha notato un individuo che insaccava degli alcolici nello zaino per poi, una volta arrivato alle casse, pagare solamente una lattina. La manovra è stata segnalata al personale della sicurezza che ha atteso il malvivente all'uscita ma questo, vistosi scoperto, ha iniziato a dare in escandescenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Cerca di entrare allo stadio di Carinola vicino Caserta con i fumogeni nello zaino, Daspo per un 22enneUn giovane denunciato e 12 fumogeni sequestrati: questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato durante una partita di calcio a... Leggi anche: Rimini, zaino pieno di alcolici ma paga solo una lattina: uomo arrestato al Lidl