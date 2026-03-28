Una giovane donna è stata denunciata dopo aver tentato di uscire da un supermercato senza aver pagato la merce. La 20enne, incensurata, è stata fermata prima di riuscire a uscire con la merce nascosta. L'episodio si è verificato in un negozio della zona, dove il personale ha chiamato le forze dell'ordine. La ragazza è stata accompagnata in commissariato per gli accertamenti del caso.

Ha provato a uscire dal supermercato senza pagare la merce appena presa, ma è stata fermata prima di riuscirci. Per questo una 20enne italiana, residente a Olgiate Comasco e incensurata, è stata denunciata dalla polizia di Stato di Como per tentato furto aggravato. È successo nella tarda mattinata di ieri in un supermercato di piazza Matteotti. A notare i movimenti sospetti è stato l’addetto alla sicurezza, che ha visto la giovane nascondere alcuni prodotti tra il giubbotto, le tasche della felpa e la borsa, per poi dirigersi verso il tornello dell’uscita senza acquisti. A quel punto è scattato l’intervento della volante, arrivata sul posto dopo la segnalazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Olgiate, prova a uscire dal supermercato senza pagare: denunciata 20enne incensurata

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